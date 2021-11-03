لحل أزمة المرور.. «شكاوى النواب» توافق على إنشاء جراج متعدد الطوابق بالمؤسسة

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قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب تشكيل لجنة لمعاينة موقع إنشاء موقف متعدد الطوابق بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، بناء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به مجاهد نصار عضو مجلس النواب.

وقال النائب إن اللجنة المختصة وافقت على الإقتراح، وأشادت به، وقررت تشكيل لجنة للعاينة والدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك بعد المناقشة، بحضور المهندس على ابو عقيل سكرتير مساعد محافظة القليوبية، والمهندس محمد عبدالحليم مدير عام المواقف بالمحافظة، مؤكدا أن الإقتراح نال دعم كل من اللواء وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

كان النائب تقدم باقترح برغبة، للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجهة لوزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط، مع بدء الإنعقاد الثاني للمجلس، بشأن إنشاء جراج متعدد الطوابق بميدان المؤسسة للاستفادة المثلي من أرض الموقف الجديد، وذلك في إطار جهوده في إيجاد حلول فعلية لحل أزمة المرور المتفاقمة في ميدان المؤسسة نتيجة تكدس السيارات لعدم استيعاب الموقف الجديد كافة مواقف سيارات السرفيس، بالإضافة إلى انتشار الباعة الجائلين والاشغالات المتحركة، وهو ما أكدته اللجنة.