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أهمها عادات الطعام .. صديق محمد صلاح يكشف سر تألقه

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أهمها عادات الطعام .. صديق محمد صلاح يكشف سر تألقه أهمها عادات الطعام .. صديق محمد صلاح يكشف سر تألقه

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تحدث جوردن هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي، عن أسباب تألق زميله المصري محمد صلاح خلال الفترة الحالية، وذلك خلال مقابلة صحيفة.

وقال هندرسون: «تصدر صلاح حديث الإعلام في الأشهر القليلة الماضية، وأظهر كيف يمكنه مواصلة التألق بشكل مستمر».

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وأكد قائد ليفربول أن صلاح يواصل التدرب ويتعافى جيد إلى جانب الالتزام بالطعام الصحي، ويكرث حياته من أجل كرة القدم«.

وطالب هندرسون من إدارة ليفربول سرعة انهاء إجراءات تجديد التعاقد مع محمد صلاح لمواسم قادمة، مؤكدًا قدرته على اللعب لفترات طويلة.

محمد صلاح - صورة أرشيفية

ويقدم محمد صلاح في الفترات الأخيرة مستويات رائعة وهو ما جعل خبراء كرة القدم يرشحونه للفوز بالكرة الذهبية فضلًا عن تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المصرى اليوم

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