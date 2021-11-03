«الأكاديمية العربية» تختتم المؤتمر الدولي للجامعات البحرية بمشاركة 35 دولة

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اختتم مؤتمر الاتحاد الدولى للجامعات البحرية لعام 2021 «The International Association of Maritime Universities 21st Annual General Assembly & Conference- IAMU-AGA 21 & IAMUC وهو حدث سنوي دولي يتم إختيار أحد المؤسسات الأعضاء في الإتحاد كل عام لتنظيمة، وقد وقع إختيار تنظيم المؤتمر لهذا العام على الأكاديمية العربية لما لها من إسهام متميز في مجال التعليم والتدريب البحري والإستشارات والبحوث البحرية.

وعقد الاجتماع والمؤتمر بنظام الدمج بين الحضور الفعلي والبث المباشر، حيث يستضيف مقر الأكاديمية وفندق فورسيزونز الإسكندرية الحضور الفعلي للاجتماع والمؤتمر، بحضور شخصيات دولية مهمة في المجال البحري من بينهم الاستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية والأستاذ الدكتور Takeshi Nakazawa المدير التنفيذي للإتحاد الدولى للجامعات البحرية (IAMU)، والأستاذ الدكتور Glenn Blackwood رئيس الإتحاد الدولى للجامعات البحرية (IAMU)، السيد Kitack Lim ويشارك في هذا الحدث الدولي الهام والذي يعقد لأول مرة بجمهورية مصر العربية –دولة المقر- ما يزيد على 200 مشارك وممثل للجامعات البحرية من 36 دولة، يمثلون 69 جامعة بحرية دولية حيث يشارك.

وفى ختام المؤتمر قام الاستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية بتكريم السادة مسئولى اتحاد الجامعات البحرية الدولية والسادة المتحدثين والسادة اعضاء اللجنة المنظمة شاكرا لهم المجهود المبذول في انجاح الحدث كما تقدم المدير التنفيذى ورئيس الاتحاد الدولى للجامعات البحرية بتقديم هدية تذكارية لرئيس الاكاديمية كما قامت اللجنة المنظمة بتقديم هدية تذكارية لرئيس الاكاديمية تقديرا للدعم والمساندة من سعادته لأتمام هذا الحدث بهذا المظهر المشرف للأكاديمية ولجمهورية مصر العربية دولة المقر