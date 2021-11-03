أخبار عاجلة

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية -
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.79 مليون حالة -
"منشآت" تشارك في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021 بُعمان -
رئاسة الحرمين: أكثر من 24 ألف مستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالحرم -
رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر -
طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية -
حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر -
تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم -
"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عبد الرحمن مجدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي

Print
عبد الرحمن مجدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي عبد الرحمن مجدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للاسماعيلي، قائمة لاعبيه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الخميس، على بتروسبورت بالتجمع الخامس، لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الدراويش ضمت عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى، بعد انتهاء ايقافه من قبل اتحاد الكرة، فيما يعد التونسي مروان الصحراوى ومحمد صادق أبرز الغائبين ..

القائمة جاءت كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد فوزى ،أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع .. باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد عمار، عصام صبحى، محمد دسوقي، أحمد عيد

خط الوسط .. محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش، محمد مخلوف، محمد عادل، محمد الشامي، أحمد مدبولي، أحمد مصطفى، عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم ..شكرى نجيب، شيلونجو، شونجا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

قائمة الخطيب تعلن عن بشرى لأعضاء النادي بشأن استاد الأهلي

قائمة الخطيب تعلن عن بشرى لأعضاء النادي بشأن استاد الأهلي

«احتفال مبهر بعيد ميلاده».. محمد حماقي يشعل ستاد القاهرة بـ«ظلموني» و«لا ملامة» (صور)

«احتفال مبهر بعيد ميلاده».. محمد حماقي يشعل ستاد القاهرة بـ«ظلموني» و«لا ملامة» (صور)

أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة

أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة