عبد الرحمن مجدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي

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أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للاسماعيلي، قائمة لاعبيه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الخميس، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الدراويش ضمت عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى، بعد انتهاء ايقافه من قبل اتحاد الكرة، فيما يعد التونسي مروان الصحراوى ومحمد صادق أبرز الغائبين ..

القائمة جاءت كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد فوزى ،أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع .. باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد عمار، عصام صبحى، محمد دسوقي، أحمد عيد

خط الوسط .. محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش، محمد مخلوف، محمد عادل، محمد الشامي، أحمد مدبولي، أحمد مصطفى، عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم ..شكرى نجيب، شيلونجو، شونجا.