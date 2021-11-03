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حمدي بدر يشارك في اختيار النجوم الشباب في «بوليفارد المواهب» بالسعودية

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حمدي بدر يشارك في اختيار النجوم الشباب في «بوليفارد المواهب» بالسعودية حمدي بدر يشارك في اختيار النجوم الشباب في «بوليفارد المواهب» بالسعودية

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تصدر المنتج المصري حمدي بدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي في وعدد من الدول العربية وذلك عقب مشاركته لأول مرة كعضو لجنة تحكيم في أشهر برنامج مسابقات بالوطن العربي وهو «بوليفارد المواهب» الذي يتم تصويره ولأول مره من قلب العاصمة السعودية الرياض وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، حيث يستمر عرض الحلقات طوال فترة موسم الرياض.

ويختبر البرنامج 8 مشتركين واعدين لخوض كواليس صناعة النجوم في مركز متكامل يعملون فيه مع آهم الشعراء والملحنين في الوطن العربي، من أجل تقديم أغنية خاصة لكل مشترك في نهاية كل جولة، على ان يقوم أعضاء لجان التحكيم المكونه من اثنين من أفضل مديري الأعمال في العالم العربي حمدي بدر وحسن طالب، باختيار المشارك المناسب ليستمر معه لنهاية الموسم، ولن يكون صوت المشترك المفتاح الوحيد للنجومية والبقاء في البوليفارد، إذ يتطلب فوق ذلك حصد أكبر نسبة أرباح، وأكثر نسبة تفاعل مع المتابعين (Followers) من خلال منصات التواصل الاجتماعي المتعددة، وإلاّ سيتعرض المشترك لحطر الاستبعاد.

انطلقت الحلقة الأولى مع 12 مشتركاً من مختلف أرجاء العالم العربي، ومن قوانين البرنامج أن يتأهل 8 منهم فقط إلى المرحلة الأولى، لكن لم يلتزم حمدي بدر بالعدد المطلوب من المواهب في فريقه الذي يقتصر على 4، بل كسر قوانين البرنامج بضم موهبة خامسة إضافيّة، وهو ما دفع حسن طالب بدوره إلى السير على طريقه وضم موهبة خامسة هو أيضاً. وتأهلّ بالتالي 10 مواهب إلى المرحلة الأولى، 5 منهم في فريق حسن طالب، وهم جوري قطان، وعزيز مامي، وسالم الحمد، وياسر شمال وبيسان إسماعيل، و5 في فريق حمدي بدر كالتالي: فادي فتال، ونادين لمنور، وبدر حكيم، وهيثم رافي وزينب حسن.

المصرى اليوم

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