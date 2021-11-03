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محافظ بني سويف يعقد اجتماعات لبحث مطالب المواطنين في سمسطا

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محافظ بني سويف يعقد اجتماعات لبحث مطالب المواطنين في سمسطا محافظ بني سويف يعقد اجتماعات لبحث مطالب المواطنين في سمسطا

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حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقب انتهاء جولته بمركز ومدينة سمسطا،على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والحلول والبدائل المنفذة حيال عدد من الشكاوى ببعض القطاعات الخدمية، والخطط التنموية بدائرة المركز، ومستوى التعاون والتكامل بين الجهاز التنفيذي ومدى تنوع ومستوى المشاركة المجتمعية وآثارها الإيجابية على الدفع بخطط الدولة وغيرها من المجالات التنموية والخدمية.

حيث عقد محافظ بني سويف اجتماعاً بديوان عام الوحدة المحلية،بحضور النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ عن دائرة سمسطا،وفي حضور رئيس المدينة ناصر سيف والتنفيذيين المعنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا.

كما عقد المحافظ اجتماعاً بالوحدة المحلية لقرية بدهل، بحث خلالها عدداً من المطالب الخدمية والمشروعات الجاري تنفيذها بدائرة المجلس القروي والقرى أو العزب التابعة له، مشدداً على المتابعة المستمرة ميدانياً والتلاحم مع المواطنين والقرب منهم للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم.

واستمع المحافظ خلال جولته اليوم لعدد من شكاوى المواطنين الذين استوقفوه لعرض مطالبهم،والتي وجه المحافظ مكتبه حيالها بتسجيلها وتدوين أرقام تليفوناتهم، ومتابعة تنفيذ الحلول مع الوحدة المحلية أو الجهات المختصة وإعداد تقرير بذلك يعرض عليه.

المصرى اليوم

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