بعد الإعلان عن تشغيله تجريبيا.. أبرز المعلومات عن كوبري عدلي منصور

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نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة غير موقع «فيس بوك»، الأربعاء، أبرز المعلومات عن كوبري عدلي منصور، وذلك عقب الإعلان عن التشغيل التجريبي له.

وبحسب الصفحة، تم إنشاء الكوبري من خلال 5 أنظمة إنشائية مختلفة بها «5 باكيات» عبارة عن 50 كمرة على شكل حرف “V”، سابقة الصب والإجهاد، وزن الكمرة الواحدة 230 طنًا، بطول 40 مترًا، و«9 باكيات» قطاع صندوقي box section، و«9 باكيات» عبارة عن 90 كمرة على شكل حرف T، سابقة الصب، يبلغ وزن الكمرة الواحدة 165 طنًا وطولها 40 مترًا، و«4 باكيات» معدنية عباره عن 42 كمرة منها الباكية أعلى كوبري السلام بطول 75 مترا، ويبلغ وزنها 220 طنا، وهي أطول باكية معدنية على طريق بري. وبه نظام بلاطات على خوازيق بطول 70 مترًا، وحوائط ساندة بطول 250 مترًا، بالمطالع والمنازل.

ويبلغ طول كوبري عدلي منصور 1250 مترًا، بعرض 30 مترا، وواقع 7 حارات، ويسهم الكوبري الجديد في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها من قبل.

ويستهدف خدمة سكان أحياء النزهة والسلام والمرج وعين شمس والمطرية- إحدى ثمار التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة- يبدأ الكوبري في مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع التروللي فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس، الاتجاه العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم.

وكانت محافظة القاهرة قد اكدت رصد 248 مليون جنيه تعويضات لسكان 159 عقارًا بمسار محور مسطرد الجاري تنفيذه الآن، حيث سيتم هدم 5 عقارات بنطاق حي السلام بشارع كمال حجازي، وباقي العقارات بنطاق حي المطرية.