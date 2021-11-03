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جبهة تحرير تيجراي: اقتحام عاصمة إثيوبيا خلال أسابيع وسقوط آبي أحمد محسوم

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جبهة تحرير تيجراي: اقتحام عاصمة إثيوبيا خلال أسابيع وسقوط آبي أحمد محسوم جبهة تحرير تيجراي: اقتحام عاصمة إثيوبيا خلال أسابيع وسقوط آبي أحمد محسوم

أعلن جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا «مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن جيش تحرير أورومو تأكيده بأن مقاتليه دخلوا إلى عدة مدن في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية.
وأوضح المتحدث باسم جيش أورومو، أودا طربي، قائلا إنه «اذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية فسيكون دخول العاصمة وقتها مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع».
يأتي ذلك بعد أن تعززت جبهة المتمردين بانضمام مقاتلي جيش تحرير أورومو إلى جبهة تحرير شعب تيغراي، حيث أكد طربي على أنهما «انضما لبعضهما البعض وهما على اتصال دائم»، مشيرا إلى أن سقوط رئيس الوزراء آبي أحمد بات «محسوما».

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في الذكرى السنوية الأولى على اندلاع حرب تيغراي، بدفن أعداء ، محذرا من تكرار سيناريو «سوريا وليبيا» في بلاده.

المصرى اليوم

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