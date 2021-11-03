الإمارات و«آيرينا» تطلقان منصة لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة

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حضر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس وفد الإمارات إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP26» حفل الإطلاق الرسمي للمنصة العالمية لتسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية.



وأعلنت الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» عن إطلاق المنصة العالمية على هامش مؤتمر «COP26» في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة.

وتعهدت الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال «صندوق أبوظبي للتنمية» لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «ترسخ المنصة الجديدة لتسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة التزامنا طويل الأمد بدعم العمل المناخي الإيجابي في البلدان النامية والضعيفة، وكواحدة من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تؤمن الإمارات بضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود للحد من تأثيرات التغير المناخي كما تفخر الدولة بلعب دور حاسم في تطوير وإطلاق أجندة مسؤولة تتمحور حول الاستدامة وبدعم دول أخرى للاستفادة من الإمكانات والفوائد الهائلة التي تقدمها الطاقة المتجددة».

ومن جانبه قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي: «ترى القيادة في الإمارات أن العمل المناخي يتيح فرصا للنمو الاقتصادي والاجتماعي على الصعيدين المحلي والدولي وكلنا ثقة بأن إطلاق هذه المنصة الرائدة سيساعد على تعزيز تقدم اقتصادات الدول الشريكة عبر تزويد الشركات والصناعة والمنازل بطاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة من المصادر المتجددة، ونحن فخورون بمساهمة صندوق أبوظبي للتنمية من أجل تسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق منافع اقتصادية فورية. وهذا النوع من المبادرات، التي تجمع بين الشراكة والسياسات والتمويل وتهدف إلى إحداث تقدم ملموس والوصول إلى نتائج عملية، هو ما دفع الإمارات إلى تقديم عرض لاستضافة مؤتمر الأطراف 28 في عام 2023»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وتهدف المنصة إلى تسخير التمويل المشترك لاستقطاب استثمارات إضافية بقيمة ملياري دولار من ممولين من خارج المنصة سعيا لتمويل مشاريع تسهم في توليد 1.5 غيغا واط من الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة بحلول العام 2030.

وتساعد منصة التسريع الجديدة في خفض المخاطر الاستثمارية وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية التي تسعى للحصول على رأس المال اللازم لتحويل قطاع الطاقة.

وبدوره قال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «وصل المجتمع العالمي إلى مرحلة حاسمة على صعيد الجهود الرامية لتوجيه اقتصاداتنا وبيئتنا نحو الاستقرار والقدرة على التأقلم والازدهار المشترك وتعد عملية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة من أكثر الأدوات فعالية لتحقيق ذلك».

وأشار إلى أن «المنصة الاستثمارية الجديدة تعكس التزام الإمارات تجاه بناء مستقبل مستدام وجهود (آيرينا) لدعم أعضائها وهم 180 دولة في مساعيها للتحول إلى مشاريع الطاقة المتجددة وإننا نشجع المؤسسات التنموية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص للانضمام إلينا في تعزيز جهود التنمية المستدامة».

وتأتي الشراكة الجديدة بين الإمارات و«آيرينا» لتأسيس المنصة الجديدة امتدادا لعلاقة التعاون الراسخة بين الوكالة و«صندوق أبوظبي للتنمية» والتي تشمل آلية لتمويل مشاريع بقيمة 350 مليون دولار على مدار سبع دورات والتي ساهمت بتمويل 26 مشروعا في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية بالإضافة إلى عدد من الدول الجزرية الصغيرة بين عامي 2013 و2020.