بشرى تدعم سهير البابلي بعد دخلوها العناية المركزة: «أيقونة المسرح والفن»

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حرصت الفنانة بشرى على دعم الفنانة الكبيرة سهير البابلي، بعد تعرضها لوعكة صحية تسببت في دخلوها العناية المركزة في أحد المستشفيات.

ونشرت بشرى صورة الفنانة سهير البابلي، عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت: «أيقونة المسرح والفن سهير البابلي ربنا يطمنا عليكى ويشفيكى ويعافيكى ويطمن عائلتك ومحبينك».

وكانت كشفت ابنة الفنانة سهير البابلي، آخر تطورات حالة والدتها الصحية، وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة «المحور»: «ماما كانت عملة عملية كبد زرعت فصين الكلام دا من 8 سنين، وهى بتاخد أدوية كتير من ساعتها».

وأضافت: «السنادي حصلت حاجات كتير من ضمنها عضلة القلب ومية على الرئة، وكان حصلها هبوط سكري فظيع، فروحنا واكتشفنا إن في مية على الرئة وجلطة بس عدت، وبعدها بيوم عضلت القلب وقفت، فدي كانت مشكلة».