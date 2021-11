عرض الأفلام رقميًا يلتهم من عائداتها فى شباك التذاكر.. هوليوود تحاول استعادة الملايين أمام كورونا

★ ★ ★ ★ ★

لايزال شباك التذاكر السينمائى فى أمريكا الشمالية يكافح ضد تأثيرات «كورونا» على عائدات دور العرض السينمائية، ولاتزال هوليوود تتلقى الضربات والإيرادات المتواضعة- مقارنة بما حققته مدينة السينما الأمريكية قبل كورونا- محاولة تعويض الخسائر المتتالية للسينما خلال العامين الماضيين.

أفلام هوليوود

الأسبوع الماضى حقق فيلم «Dune»، المنتظر عرضه منذ العام الماضى، 41 مليون دولار، ليتوقع خبراء السينما أن ينتعش شباك التذاكر، خاصة أن الفيلم من الأفلام الكبرى ضخمة التكلفة التى كان يعول عليها إنعاش دور العرض السينمائية بعد تراجع كورونا، لكن الإيرادات هذا الأسبوع عادت للتراجع مرة أخرى، لتثير المخاوف حول إمكانية استعادة هوليوود لعرشها وعودة الملايين، ففيلم مثل «Dune» كان يتوقع له أن يحقق ربع مليون دولار فى الأسبوعين الأولين لعرضه.

وكذلك فيلم مثل «No time to Die» كان يتوقع له تجاوز نصف مليار دولار، لكن لم يحدث ذلك ولايزال «كورونا» يلقى بتداعياته على دور العرض السينمائية، خاصة مع عرض بعض الأفلام رقميا عبر الاشتراك المدفوع فى التوقيت نفسه لعرضها بدور العرض السينمائية، وآخرها «Dune»، إلا أن الفيلم من جهة أخرى حافظ على صدارته لشباك التذاكر السينمائى هذا الأسبوع، محققا 15 مليون دولار فى أسبوع عرضه الثانى، ليرتفع إجمالى إيرادات «Dune» إلى 69.4 مليون دولار خلال أسبوعين.

فيلم «Dune: Part One» مأخوذ عن سلسلة خيال علمى شهيرة للكاتب فرانك هربرت، وحقق فى أسبوعه الأول 40.1 مليون دولار فى شباك التذاكر فى أمريكا الشمالية، واعتبر بداية معقولة بالنظر لاستمرار جائحة كورونا، ولعرضه فى 4125 دار عرض سينمائية، وأيضا لعرضه رقميا فى التوقيت نفسه، مثل كل أفلام الجهة المنتجة «وارنر بروس» فى 2021، على خدمة «HBO MAX»، وهو ما قد يستقطع قدرا من عائدات دور العرض السينمائية.

وتمكن الفيلم من جمع أكبر إيرادات إجمالية فى أول 3 أيام لعرضه، منذ بدأت الشركة المنتجة له سياسة عرض الأفلام فى دور العرض وعلى خدمة البث الرقمى فى التوقيت نفسه.

وكان الفيلم السابق الذى طرح بهذه الطريقة هو فيلم «Godzilla vs King kong» أو «جودزيلا ضد كونج»، إذ حقق فى أول عطلة نهاية أسبوع 31 مليون دولار فى إبريل الماضى.

فيلم «Dune» هو جزء أول من السلسلة التى يتوقع أن تشهد طرح أجزاء جديدة فى شباك التذاكر فى حال حقق الجزء الأول إيرادات ضخمة ومرضية للشركة المنتجة، وكذلك سيتم النظر إلى عائداته عبر المنصة الرقمية، خاصة مع تكلفته بميزانية إنتاج ضخمة بلغت 165 مليون دولار.

من ناحية أخرى، أنعشت احتفالات الهالوين هذا الأسبوع عائدات السينما فى أمريكا الشمالية، إذ حقق فيلم «Halloween Kills» أو «الهالوين يقتل» 8.3 مليون دولار، فى أسبوع عرضه الثالث، ليرتفع إجمالى إيراداته إلى 83 مليون دولار، محافظا على تواجده فى المركز الثانى، ليحقق الفيلم نجاحا كبيرا رغم أن ميزانية إنتاجه 20 مليون دولار، وهو من بطولة «جيمى لى كيرتس» و«جودى جرير».

واحتل فيلم «لا وقت للموت»، أو «No Time to Die»، أحدث أجزاء سلسلة «جيمس بوند»، إيرادات 7.8 مليون دولار، هذا الأسبوع، ليصل إجمالى إيراداته إلى 133.3 مليون دولار فى أسبوع عرضه الرابع،

وجاء فى المركز الرابع فيلم «Boku no Hero Academia: World Heroes Mission» محققا 6.4 مليون دولار، فى أول أسبوع لعرضه، وتلاه فى المركز الخامس فيلم Venom: Let There Be Carnage، وهو الجزء الجديد من السلسلة، محققا 5.8 مليون دولار فى أسبوع عرضه الخامس ووصلت إيراداته الإجمالية إلى 190 مليون دولار.

فيلم «Dune» للمخرج «دينيس فيلنوف» عرض لأول مرة فى الدورة الماضية لمهرجان فينيسيا السينمائى فى سبتمبر الماضى خارج المسابقة، وحظى باهتمام كبير من رواد المهرجان، ومعجبى بطل الفيلم «تيموثى شالاميت»، إذ اصطف الجمهور خارج قاعة العرض لمتابعة بطله وباقى النجوم المشاركين، والفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب فرانك هيربيرت نشرت عام 1965، وينتمى لنوعية الخيال العلمى والمغامرة، ويجسد خلاله تيموثى شالاميت شخصية «دوق» يخوض مغامرات تشبه ما تتناوله سلسلة أفلام «حرب النجوم» الشهيرة، حيث تدور الأحداث حول ابن عائلة نبيلة مكلف بحماية العنصر الأكثر قيمة والأكثر حيوية فى المجرة الكونية والحفاظ على العالم من النهاية والدمار.

يشارك فى بطولة الفيلم زيندايا، وخافيير باراديم وجوش برولين وأوسكار إيزاك وتشين تشانج، وكان مخرج الفيلم قد دعا الجمهور لمتابعته بدور العرض السينمائية، لكنه فى الوقت نفسه خيرهم بين مشاهدته فى دور العرض أو رقميا عبر منصة «HBO Max»، إذ كانوا متخوفين لدرجة كبيرة من الإصابة بفيروس كورونا مع اشتداد الموجة الرابعة، وعلق: «لقد صممناه بطريقة ما واستعنا بمؤثرات تحتاج لمتابعته فى دور العرض للاستمتاع به».

وقال الناقد «أوين جليبرمان» فى «فارايتى» عن الفيلم: فيلم خيال علمى فظيع ورائع، ملىء بالنشوة الفخمة- حروب العشائر، والجيوش الغاشمة، الطائرات تحلق بكثافة لتبدو عن بعد كأنها حشرات صغيرة، وشرير مستبد بشع، وبطل قد يكون المسيح، الذى يربط الفيلم، فى الروح والتصميم، بأفلام «حرب النجوم» و«سيد الخواتم»، على الرغم من الافتراس المنذر بالنهاية الصعبة.

وتابع: الهندسة المعمارية لكوكب الصحراء، وهى أكبر من ضخمة، بالاعتماد على حجر المايا الرملى، سفن الفضاء تشبه الصخور العائمة بحجم المدن.

وخضع بطل الفيلم تيموثى شالاميت لتدريبات مكثفة استغرقت عدة أشهر لأداء مشاهد الأكشن والقتال، بإشراف المخرج الذى عرف بتميزه فى تقديم مثل هذه النوعية من الأفلام التى تعتمد على الخيال العلمى والأكشن، ومنها «ARRIVAL» و«Blade runer 2049».