«فؤاد»: القيادة السياسية تولي أولوية قصوى لمشروعات التصدي لآثار التغيرات المناخية

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إصدار كتيب مصور حول الجهود الوطنية التي اتخذتها مصرفى مجال الحد من إنبعاث غازات الاحتباس الحراري وحماية مواطنيها من الآثار السلبية لتغير المناخ ما يساهم في الوفاء بالالتزامات الدولية إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة لنا وللأجيال القادمة.

وأكدت «فؤاد»، أن القيادة السياسية والحكومة تولي أولوية قصوى للعمل البيئى وخاصة مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إيمانًا من مصر بأن حماية البيئة هو الأساس في تحقيق التنمية والرفاهية للعالم حاليا ولا يضر بمصالح الأجيال القادمة لأننا نجنى جميعا آثار التغيرات المناخية دون استثناء مما يلزمنا الاتحاد معا لمواجهة تلك الآثار والحد منها لاستمرار الحياة على كوكب الأرض لذا تتجه مصر نحو «ثورة صناعية ثالثة».

تركز هذه الثورة الجديدة في الصناعة على الاستخدام الكفء للموارد للحد من الانبعاثات وأنظمة إدارة الطاقة الذكية والإدارة المتكاملة للموارد لتحقيق النمو المستهدف. إدراكًا لأهمية خفض البصمة الكربونية للقطاع الصناعي والمساهمة في جهود مصر في مكافحة تغير المناخ، يقوم القطاع بتنفيذ مشروع تحويل الوقود من الزيوت الثقيلة إلى الغاز الطبيعي، ومبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة وكذلك التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة اللامركزية الصغيرة وتطبيقات الطاقات البديلة كما هو موضح في الكتيب.