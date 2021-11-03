قبل مباراة شاختار .. هل أصبح سانتياجو برنابيو «نحس» ريال مدريد ؟

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يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني اليوم الأربعاء على أرض ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتأتي المباراة بين ريال مدريد ونظيره شاختار دونيتسك ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة بين الفريقين عند الساعة 9:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة الموافق 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ريال مدريد بعد أول 3 جولات صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف أمام صاحب المركز الثاني فريق شيريف تيراسبول، ويأتي في المركز الثالث إنتر ميلان الإيطالي وله 4 نقاط ثم

وتقول لغة الأرقام أن ملعب سانتياجو برنابيو بات فأل سيء و«نحس» على فريق ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات خاضها العملاق الملكي خلال دوري الأبطال في سانتياجو برنابيو.

وجاءت مباريات ريال مدريد الأخيرة في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو على النحو التالي:

ريال مدريد 0-3 سسكا موسكو

ريال مدريد 1-4 أياكس أمستردام

ريال مدريد 2-2 كلوب بروج

ريال مدريد 6-0 جالاتا سراي

ريال مدريد 2-2 باريس سان جيرمان

ريال مدريد 1-2 مانشستر سيتي

ريال مدريد 1-2 شريف تيراسبول.

وكان ريال مدريد قد عاد مؤخراً لخوض مبارياته على ملعب سانتياجو برنابيو بعدما فارقه لفترة طويلة خلال عملية تجديد الملعب وإعادة بنائه من جديد.