وزير خارجية لبنان: بيروت لم ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة

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أكد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، أن لبنان يتطلع إلى أشقائه العرب وفي الخليج خصوصا، لأن يكونوا إلى جانبه في هذه الظرف الصعب، وأن لبنان لن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة.

وفي تصريح بعد لقائة رئيس الجمهورية ميشال عون، قال بو حبيب: «لبنان الذي عمل دائما من أجل تحقيق التضامن بين الدول العربية، ودفع غاليا ثمن هذا الخيار خلال الأعوام الماضية، يتطلع اليوم إلى أشقائه في الدول العربية ودول الخليج كي يكونوا إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها».

وأشار إلى أنه وضع الرئيس عون «في صورة التطورات الجارية بعد الأزمة مع السعودية ودول الخليج»، لافتا إلى أن الرئيس عون «أعاد التأكيد أن موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام أفضل العلاقات وعدم جواز تأثر هذه العلاقات بأي مواقف فردية».