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إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي لاتهامهما بقتل الزوح في الشرقية

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إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي لاتهامهما بقتل الزوح في الشرقية إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي لاتهامهما بقتل الزوح في الشرقية

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أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، أوراق زوجة وعشيقها لفضيلة مفتي الديار المصرية، في واقعة اتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى والتخلص من جثته بدائرة مركز صان الحجر، وحددت هيئة المحكمة جلسة ٢ فبراير المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية لشهر يوليه من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بالعثور على جثة «م. إ. ع 37 عاما خفير نظامى، مُقيم بأحدي قري مركز فاقوس، ملقاة بدائرة مركز شرطة صان الحجر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وجود إصابات ظاهرية في الجثمان، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات وجود علاقة غير شرعية بين «س. ص. ح» 31 عاما ربة منزل زوجة المجني عليه، و«م. ي. ع» 40 عاما مقيم بذات القرية وعلي صلة صداقة بالمجنى عليه، وأنهما اتفقا سويا على التخلص منه كى يخلو لهما الجو، فقام عشيقها باستدراجه بحجة تعليمه السباحة، وقام بالانقضاض على المجنى عليه وقتله، وتخلص من جثته بدائرة مركز صان الحجر.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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