أخبار عاجلة

رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر -
طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية -
حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر -
تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم -
"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون -
دراسة: النوم بين الساعة الـ 10 و11 ليلاً يحافظ على صحة القلب -
مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين -
"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

بعد طلب الدعاء لوالدتها.. نورهان: «مع ماما في المستشفى ومش هقدر أتكلم»

Print
بعد طلب الدعاء لوالدتها.. نورهان: «مع ماما في المستشفى ومش هقدر أتكلم» بعد طلب الدعاء لوالدتها.. نورهان: «مع ماما في المستشفى ومش هقدر أتكلم»

لاقتراحات اماكن الخروج

طالبت الفنانة نورهان، الأربعاء، من جمهورها بالدعاء إلى والدتها بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، حيث كشفت نقلها إلى أحد المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية.

وقالت نورهان لـ«المصري اليوم» :«مش هقدر أتكلم خالص دلوقتي، لأني حاليا أنا مع والدتي بالمستشفى».

وكانت الفنانة نورهان، شاركت جمهورها صوره تجمعها بوالدتها عبر «إنستجرام» قائلة:«نحتاج دعواتكم باسترداد الصحة، اتم الله الصحة على امهاتنا جميعاً وجنبهن الالم».

وكانت اخر أعمال الفنانة نورهان مسلسل «بين السما والارض» بطولة الفنان هاني سلامة وسوسن بدر ومحمد ثروت ودرة ونجلاء بدر واحمد بدير ومصطفى درويش، المسلسل من نوعية الاعمال زات الـ 15 حلقة وهو عن رواية للاديب نجيب محفوظ وقدم كفيلم سينمائي في الستينيات، وعرض رمضان الماضي وحق نسبة نجاح كبيرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني

رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني