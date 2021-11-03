بعد طلب الدعاء لوالدتها.. نورهان: «مع ماما في المستشفى ومش هقدر أتكلم»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

طالبت الفنانة نورهان، الأربعاء، من جمهورها بالدعاء إلى والدتها بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، حيث كشفت نقلها إلى أحد المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية.

وقالت نورهان لـ«المصري اليوم» :«مش هقدر أتكلم خالص دلوقتي، لأني حاليا أنا مع والدتي بالمستشفى».

وكانت الفنانة نورهان، شاركت جمهورها صوره تجمعها بوالدتها عبر «إنستجرام» قائلة:«نحتاج دعواتكم باسترداد الصحة، اتم الله الصحة على امهاتنا جميعاً وجنبهن الالم».

وكانت اخر أعمال الفنانة نورهان مسلسل «بين السما والارض» بطولة الفنان هاني سلامة وسوسن بدر ومحمد ثروت ودرة ونجلاء بدر واحمد بدير ومصطفى درويش، المسلسل من نوعية الاعمال زات الـ 15 حلقة وهو عن رواية للاديب نجيب محفوظ وقدم كفيلم سينمائي في الستينيات، وعرض رمضان الماضي وحق نسبة نجاح كبيرة.