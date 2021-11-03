يستعرض نماذج حية من الأعمال.. بدء بث الحلقات المسجلة لـ«شاعر المليون» بموسمه الـ10

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انطلقت أولى الحلقات التسجيلية لبرنامج «شاعر المليون» بموسمه العاشر، أمس، والذى تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبى، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون الموروث الثقافى وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربى.

وتتناول الحلقة التسجيلية الأولى من البرنامج جولة لجنة التحكيم في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية «عمان»، والتى أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئى من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبى، والتى شهدت حضورا كثيفا من شعراء الشعر النبطى، وإجازات متميزة حظى بها العديد من الشعراء، وغيرها من التفاصيل التي عاشها المشتركون داخل استوديو المقابلات على مدار يومين متتاليين.

وقد وصفت لجنة تحكيم البرنامج، في وقت سابق، جولة العاصمة عمان بالجولة المميزة بمعنى الكلمة من ناحية قوة ما قدمه الشعراء من لوحات جمال وإبداع، وأن عموم المشاركات التي جاءت من المملكة الأردنية كانت هذه السنة أقوى من مشاركات الموسم الماضى، حيث دارت بين المشتركين ولجنة التحكيم نقاشات تنم عن وعى الشعراء في إجاباتهم.

‏وأضافت اللجنة أن جولة الأردن لها مؤشر بالنسبة لبرنامج «شاعر المليون»، وقد استطاع البرنامج من خلال الجولات أن يكتشف فيها كنزا من الشعراء، وعمل على إخراج شعرائها من المجهول إلى العلن، ‏وأصبحوا يشاركون مع إخوانهم من شعراء النبط من الدول الأخرى بنفس المستوى.

وتميزت جولات النسخة العاشرة من البرنامج بأن نقلت الشاعر من مكانه إلى الاستوديو، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئى، إذ إن هذه الجهود تبذل من أجل إبراز المواهب، ومن أجل الأدب والشعر وهذا الإرث التاريخى الذي يمثل دول المنطقة والوطن العربى بشكل عام، وذلك في إطار استدامة لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية الساعى لإبراز مكانة أبوظبى ورؤيتها في احتضان الشعر والترويج للمنجز الثقافى والتواصل بين الإمارات والعالم.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج كلا من سلطان العميمى، مدير أكاديمية الشعر، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، إلى جانب اللجنة الاستشارية التي تضم بدر صفوق، وتركى المريخى.