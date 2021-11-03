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إصدارات جديدة في «المهرجان المسرحي لشباب الجنوب»

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إصدارات جديدة في «المهرجان المسرحي لشباب الجنوب» إصدارات جديدة في «المهرجان المسرحي لشباب الجنوب»

لاقتراحات اماكن الخروج

وقعت مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، المنظمة للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، بروتوكول تعاون مع إحدى دور النشر، لطرح إصدارات المهرجان في دورته المقبلة.

وقال الناقد الفنى، هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، إن الهدف من البروتوكول هو توفير إصدارات مسرحية جديدة ومتنوعة لكبار كتاب ومتخصصى المسرح تضاف إلى المكتبة المسرحية في والوطن العربى، جار الاتفاق عليها حاليا لتكون جاهزة لنشرها ضمن إصدارات المهرجان.

بالإضافة إلى تقديم نصوص مسرحية جديدة متخصصة في التراث من خلال مسابقة د. حسن عطية للتأليف المسرحى التي أعلنت عنها إدارة مهرجان مسرح الجنوب لتكون جاهزة لتقديمها في أعمال مسرحية في مصر والدول العربية.

وأضاف الكاتب الصحفى محمد إبراهيم طعيمة أن إدارة مهرجان مسرح الجنوب وضعت خطة جديدة تتضمن تقديم إصدارات مسرحية جديدة تنشر لأول مرة وستكون انفرادات في عالم المسرح.

المصرى اليوم

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