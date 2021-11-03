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بالأسماء.. قطع المياه عن 14 منطقة في القاهرة الجمعة المقبل

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بالأسماء.. قطع المياه عن 14 منطقة في القاهرة الجمعة المقبل بالأسماء.. قطع المياه عن 14 منطقة في القاهرة الجمعة المقبل

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر ١٠٠٠ مم الخارج من محطة مسطرد، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق “عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية- منطقة الشيراتون- الملتقى العربي- الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريس- الواحة – شارع متولي الشعراوي- السويسري ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – مساكن رامو”.

وأوضحت الهيئة في بيان، الأربعاء، أن قطع الخدمة اعتباراً من الساعة الخامسة عصر يوم الجمعة الموافق ٥-١١-۲۰۲۱ وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي السبت الموافق ٦-١١-۲۰۲۱.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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