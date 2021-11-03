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في 7 نقاط.. مُلخص تحقيقات النيابة العامة بشأن حادث سفاح الإسماعيلية

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في 7 نقاط.. مُلخص تحقيقات النيابة العامة بشأن حادث سفاح الإسماعيلية في 7 نقاط.. مُلخص تحقيقات النيابة العامة بشأن حادث سفاح الإسماعيلية

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كشفت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تفاصيل واقعة قتل سفاح الإسماعيلية لشخص وإصابة اثنين آخرين.

وتضمن بيان النيابة العامة، 7 نقاط بشأن التحقيقات الجارية بشأن الواقعة، جاءت كالتالي:

1. المتهم على خلاف مع المجني عليه «المذبوح».

2. دار حديث قبل الجريمة بين المتهم والمجني عليه انتهى بالحادث.

3. المتهم معتاد تعاطي المواد المخدرة.

4. الروايات المنتشرة حول سبب الجريمة «غير صحيحة»، وجارٍ التحقيق بها.

5. الشخص المصاب في الحادث على معرفة سابقة بالمتهم وليس من قبيل الصدفة.

6. التنبية على رواد التواصل الاجتماعي بعدم الخوض في تفاصيل أسباب الحادث، منعًا لانتهاك الحرمات الخاصة.

7. المتهم صدر قرارًا بحبسه احتياطيًا وجارٍ التحقيق واستكمال استجوابه، واعترف بتعاطيه المواد المخدرة وسيمثل الجريمة.

المصرى اليوم

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