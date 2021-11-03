ريال مدريد اليوم مباشر HD ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أنت على موعد مع ريال مدريد وشاختار دونيتسك مباشر يوم الأربعاء 03-11-2021، حيث سيتلقى ملعب سانتياغو برنابيو مباراة بين ريال مدريد وشاختار دونيتسك، مساء الأربعاء 3 نوفمبر، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022/2021

شاهد ريال مدريد وشاختار دونيتسك على الهواء مباشرة اليوم

ويتصدر النادي الملكي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع شريف تيراسبول الثاني بنفس الرصيد، بينما ويحتل شاختار المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ريال مدريد يبحث عن الفوز ولا شيء آخر، من أجل الاستمرار في القمة وعدم الاستسلام لانتزاع إحدى الورقتين للصعود إلى الدور التالي، لكن هذا يحتاج إلى أفضل إعداد وتركيز كبير لهذا الموقف الصعب.

من ناحية أخرى، يعاني النادي الأوكراني من مشاكل، فهو يقدم مستوى مخيبا للآمال للغاية هذا الموسم، ولكن لا يزال لديه أمل في المنافسة على التأهل، وهذا مرتبط بالفوز في هذه المعركة التي سيقاتل فيها بقوة في محاولة للفوز.

ومباراة ريال مدريد ضد شاختار ستقام في تمام الساعة 7:15 مساء.m. بتوقيت القاهرة، الساعة 8:15 مساء.m بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:15 مساء.m بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام شاختار

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلان ميندي – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – داني كارباخال

خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

في الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – إيدين هازارد