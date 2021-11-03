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«تسلا» ترغب في الانتشار عالميًا بتأسيس شبكات شحن للسيارات الكهربائية

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«تسلا» ترغب في الانتشار عالميًا بتأسيس شبكات شحن للسيارات الكهربائية «تسلا» ترغب في الانتشار عالميًا بتأسيس شبكات شحن للسيارات الكهربائية

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تستعد شركة صناعة السيارات الأمريكية «تسلا» إلى تأسيس شبكات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية قريبًا.

ويشير موقع «بي بي سي» بنسخته الإنجليزية، إلى أن الشركة تملك أكثر من 25 ألف محطة شحن فائقة السرعة للسيارات الكهربائية، وهو ما يجعلها أكبر شحن في العالم.

فيما سيبدأ مخطتها التجريبي بتأسيس شبكاتها في 10 مواقع في هولندا، وتأمل شركة صناعة السيارات، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك منصب أن تقوم الشركة في نهاية المطاف بتوسيع مخطاتها بشأن محطات شحن الكهرباء لتشمل «جميع أنحاء العالم».

وقال متحدث باسم «تسلا»: «لطالما كان طموحنا أن نفتح شبكات للشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية ليست من طراز (تسلا)، وبذلك نشجع المزيد من السائقين على استخدام الكهرباء».

وتابع: «هذه الخطوة تدعم بشكل مباشر مهمتنا لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة»، كما ستعمل أجهزة الشحن مع أي سيارة كهربائية تتميز بمنفذ نظام الشحن المشترك «CCS».

وحتى يستطيع السائقين للسيارات الكهربائية التي لا تنتمي إلى عائلة «تسلا» والراغبين في استخدام إحدى محطات الشحن الفائقة للشركة إلى تنزيل التطبيق وإنشاء حساب، وسيكون هناك تكاليف إضافية مقارنة بمالكي السيارات التابعين لـ«تسلا».

يذكر أن «تسلا» باعت الشركة 241.391 سيارة تسلا في الربع الثالث من عام 2021 مما ساعدها على تحقيق قيمة سوقية قدرها 1 تريليون دولار (733 مليار جنيه إسترليني) هذا الأسبوع، وبذلك أصبحت خامس شركة من نوعها تصل إلى هذا الإنجاز.

وكانت الشركة تسببت في تساؤلات بعد افتتاحها أول محطاتها للشحن السريع للسيارات الكهربائية في أفريقيا، منذ حوالي شهر، بعدما أسست محطتان كلاهما في المغرب بالجزء الشمالي من البلاد، يقعان واحدة في طنجة والثانية في الدار البيضاء وكلاهما مجهز بأربعة أكشاك شحن فائق «V2» حتى 150 كيلو وات.

وأصبح من غير الواضح خطة الشركة بالوقت الحالي، وما إذا كانت «تسلا» تقوم بالفعل بتوسيع أعمالها أو أنها مجرد دعم للمسافرين بهدف تحقيق المزيد من الانتشار، إذ لا يوجد متجر أو مركز بيع للشركة في المغرب حاليًا، وهي تكهنات أطلقها الموقع المتخصص في السيارات «insideevs»، موضحا أنه بالوقت نفسه ليس للشركة حافز قوي للتوسع في أسواق السيارات الأصغر، حيث يرتفع الطلب على سياراتها الجديدة في الأسوواق حاليًا.

ومع ذلك، عاجلا أم آجلا، من المتوقع أن تفتح «تسلا» متاجر ومراكز خدمة تدريجيًا في أفريقيا أيضا، ستكون شبكة الشحن السريع للسيارات الكهربائية ضمن خطتها الأساسية للتوسع هناك، لذا ستزيد من محطاتها تلك، حيث تعمل الشركة بشكل عام على نشر خدماتها لشحن السيارات.

المصرى اليوم

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