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«ليس حرامًا».. حكم الشرع في تركيب الرموش الصناعية لوقت مؤقت

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«ليس حرامًا».. حكم الشرع في تركيب الرموش الصناعية لوقت مؤقت «ليس حرامًا».. حكم الشرع في تركيب الرموش الصناعية لوقت مؤقت

بيّن الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تركيب الرموش الصناعية لمدة مؤقتة، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

قال «وسام» خلال بث مباشر للرد على استفسارات المتابعين، الأربعاء، إن استخدام الرموش الصناعية ليس حرامًا، لأنها من الزينة الظاهرة والزينة الظاهرة مستثناة من الإبداء، مستشهدًا بالآية الكريمة «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»، موضحًا أن العلماء أشاروا إلى أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفين، ويدخل في الوجه والكفين ما فيهما من زينة إضافية.

أوضح: «قال العلماء إن الزينة الظاهرة ثلاثة أنواع، وهم زينة المرأة من حيث هي والمقصود بها الوجه نفسه، وزينة الأصباغ التي قد تحلي بها المرأة نفسها والكحل وغير ذلك ويدخل فيها الرموش، وزينة الثياب، فكل هذا داخل في الزينة الظاهرة ولا شيء فيه».

المصرى اليوم

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