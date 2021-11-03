«المركزي» يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر

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أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.849 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2021، مقارنة بـ 40.825 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر 2021، بارتفاع قدره نحو 24 مليون دولار.

وكان احتياطي النقد الأجنبي المصري، قد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016/ 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، قبل أن يتراجع في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطى في بعض الشهور.