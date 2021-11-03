بعد تشغيله تجريبيا.. 6 معلومات عن محور عدلي منصور بشرق القاهرة

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أعلنت محافظة القاهرة الانتهاء من محور عدلي منصور، والذي يعد من أهم الكباري العلوية في شرق القاهرة.

«المصرى اليوم» ترصد أهم 6 نقاط في المحور والذي يدخل ضمن مشروع تطوير القاهرة الكبري والطريق الدائري.

١-يبلغ طول كوبري عدلي منصور 1250 مترا، بعرض 30 مترا، وواقع 7 حارات.

٢-ـ يسهم الكوبري الجديد في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها من قبل.

٣- يستهدف خدمة سكان أحياء النزهة والسلام والمرج وعين شمس والمطرية ٤- احدى ثمار التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة ٥- يبدأ الكوبري في مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس ،الاتجاه العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم

-كانت محافظة القاهرة قد اكدت رصد 248 مليون جنيه تعويضات لسكان 159 عقارا بمسار محور مسطرد الجاري تنفيذه الآن، حيث سيتم هدم 5 عقارات بنطاق حي السلام بشارع كمال حجازي، وباقي العقارات بنطاق حي المطرية بشارع المشروع.