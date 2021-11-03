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رسمياً .. إيقاف كريم بامبو 4 شهور بسبب دواء تخسيس

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رسمياً .. إيقاف كريم بامبو 4 شهور بسبب دواء تخسيس رسمياً .. إيقاف كريم بامبو 4 شهور بسبب دواء تخسيس

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في خبر سيء للاعب الذي تألق في الموسم الماضي وقدم أداء لافتاً، قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو اليوم الأربعاء بشكل رسمي إيقاف كريم بامبو لاعب فريق البنك الأهلي لمدة 4 أشهر.

وكان اللاعب قد خضع لجلسة تحقيق أمام لجنة الاستماع والعقوبات في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو» وبعدها صدر قرار بإيقافه 4 أشهر.

وحددت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن فترة ايقاف كريم بامبو، تبدأ من 5 سبتمبر 2021، تنتهي يوم 5 يناير المقبل.

ووفقاً لما كشف عنه مسؤولو نادي البنك الأهلي فقد تناولكريم بامبو بعض الأدوية لإنقاص الوزن، وعقب إجراء بعض الفحوصات تبين أن تلك الأدوية محظورة وتدخل في نطاق المنشطات الممنوعة.

كريم بامبو

وأوضح مسئولو البنك الأهلى أن هناك تحقيقات تجرى داخل الفريق لمعرفة الحقيقة كاملة لاتخاذ القرارات المناسبة، وهل تناول اللاعب الدواء عن عدم العلم بأنه محظور أم أنه يعلم خطورته وتناوله.

ولم يصدر قرار حتى الآن داخل البنك الأهلي بإقالة طبيب الفريق حيث كان الفريق على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف للاشيء.

المصرى اليوم

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