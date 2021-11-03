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بـ«سكرين شوت»: طاهر أبوليلة ينفي شائعة حرمانه من الإنجاب

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بـ«سكرين شوت»: طاهر أبوليلة ينفي شائعة حرمانه من الإنجاب بـ«سكرين شوت»: طاهر أبوليلة ينفي شائعة حرمانه من الإنجاب

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نفى الفنان الكوميدي طاهر أبوليلة حرمانه من الإنجاب لمدة 15 عام، حسبما نشر حساب مزور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحا أن ابنته الأولى عمرها 15 عاما.

ونشر أبوليلة «إسكرين شوت» لمنشور على فيس بوك منسوب له، يدعى أنه أنجب مؤخرا بعد حرمان 15 عاما، وعلق عليه قائلا: «أنا بنتي الأولي عندها 15 عاما أصلا، أما دي جميلة آخر العنقود ربنا يحفظها ويبارك فيها بقالها سنة ونص».

جدير بالذكر أن الفنان طاهر أبوليلة يشترك في مسرحية «اللمبي في الجاهلية» والتي تجري بروفاتها حالياً للعرض في موسم الرياض بالمملكة العربية .

مسرحية «اللمبى في الجاهلية» تعرض يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية وهى بطولة محمد سعد، مى سليم، ويزو، سامى مغاورى، طاهر أبوليلة، وإخراج تامر كرم، ويقدم محمد سعد شخصيته الشهيرة اللمبى في العصر الجاهلى والعديد من المواقف الكوميدية التي يواجهها.

المصرى اليوم

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