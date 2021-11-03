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وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي، عقد استثمار أول مدينة للبن في المملكة لمدة 15 عامًا، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء من المنتجات والمحاصيل الزراعية، وتشجيع حركة الاستثمار الزراعي، وتنمية الغطاء النباتي، وإيجاد فرص وظيفية لأهالي المنطقة، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في المملكة. ويتضمن زراعة 300 ألف شتلة بن عربي، بالإضافة إلى زراعة أشجار رمان ذات إنتاجية عالية ومناسبة للموقع.

وبيَّنت أن موقع المدينة سيكون في قرية معشوقة بمحافظة القرى التابعة لمنطقة الباحة، وبمساحة تبلغ 1,662,373م2، مشيرةً إلى أن المشروع سيشتمل على: مزرعة نموذجية، وتنفيذ مشتل حديث متكامل لزراعة شتلات البن، وإنشاء مركز صناعي يضم ورشًا ومخازن، ومركز للأعمال يحتوي على خدمات وسكن الضيافة ومركز للتدريب، إضافة إلى مبنى لطاقم الحراسة، وسكن خاص بالعاملين، ومكاتب إدارية وتحكم، إلى جانب بناء سور حول المدينة ومسجد.