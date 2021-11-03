أخبار عاجلة

رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر -
طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية -
حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر -
تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم -
"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون -
دراسة: النوم بين الساعة الـ 10 و11 ليلاً يحافظ على صحة القلب -
مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين -
"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تدشين الممر الصحي بملكية ينبع بمساحة 112 مترًا مربعًا لتحفيز الطاقة الحيوية للجسم

Print
يحتوي على مسارات من الأحجار النهرية

تدشين الممر الصحي بملكية ينبع بمساحة 112 مترًا مربعًا لتحفيز الطاقة الحيوية للجسم

دشنت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة "الممر الصحي" بحديقة الشباب بينبع الصناعية على مساحة إجمالية قدرها 112 مترًا مربعًا، ويحتوي الممر الصحي على مسارات بثلاثة أحجام مختلفة من الأحجار النهرية التي تم رصفها بعناية فائقة.

ويسهم في تحفيز الطاقة الحيوية وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم ويحسن الأداء الهضمي ويقلل الصداع ويخفف التعب، ويساعد على الاسترخاء ويقلل من اضطرابات النوم ويخفف الاكتئاب والتوتر ويحفز وظيفة الأعصاب والجهاز العصبي والمركزي.

كما يحظر استخدام الممر للأشخاص المصابين بـ"الغدة الدرقية – الصرع - تقرحات القدم - السرطان - النقرس، وغيرها من مشاكل الدورة الدموية وسيولة الدم - النساء الحوامل" حفاظًا على سلامتهم.

يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الملكية الدائم لتوفير أعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة لسكان مدنها وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م‏.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم

تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم

"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين

"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون

دراسة: النوم بين الساعة الـ 10 و11 ليلاً يحافظ على صحة القلب

دراسة: النوم بين الساعة الـ 10 و11 ليلاً يحافظ على صحة القلب