"البيئة" توقّع عقد استثمار أول مدينة للبن في المملكة

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في إطار تحقيق الاكتفاء من المنتجات والمحاصيل الزراعية

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي، عقد استثمار أول مدينة للبن في المملكة لمدة 15 عامًا، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وبحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة ووكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبدالرحمن الزغيبي، ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي عبدالله الغامدي وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء من المنتجات والمحاصيل الزراعية، وتشجيع حركة الاستثمار الزراعي، وتنمية الغطاء النباتي، وإيجاد فرص وظيفية لأهالي المنطقة، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في المملكة. ويتضمن زراعة 300 ألف شتلة بن عربي، بالإضافة إلى زراعة أشجار رمان ذات إنتاجية عالية ومناسبة للموقع.

وبيَّنت أن موقع المدينة سيكون في قرية معشوقة بمحافظة القرى التابعة لمنطقة الباحة، وبمساحة تبلغ 1،662،373م2.

وأشارت إلى أن المشروع سيشتمل على: مزرعة نموذجية، وتنفيذ مشتل حديث متكامل لزراعة شتلات البن، وإنشاء مركز صناعي يضم ورشًا ومخازن، ومركز للأعمال يحتوي على خدمات وسكن الضيافة ومركز للتدريب، إضافة إلى مبنى لطاقم الحراسة، وسكن خاص بالعاملين، ومكاتب إدارية وتحكم، إلى جانب بناء سور حول المدينة ومسجد.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتعد مناطق جازان والباحة وعسير من أهم المناطق وأكثرها زراعة للبن في المملكة.