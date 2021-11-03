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محافظ مطروح يقدم الشكر لصندوق «تحيا » لتعاونه المثمر

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محافظ مطروح يقدم الشكر لصندوق «تحيا مصر» لتعاونه المثمر محافظ مطروح يقدم الشكر لصندوق «تحيا » لتعاونه المثمر

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وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير لصندوق «تحيا » على تعاونه المستمر مع محافظة مطروح، لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالي المحافظة، وكان آخرها تنظيم قافلة طبية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «نور حياة»، لمكافحة مسببات ضعف أو فقدان البصر وخدمة أهالى مطروح.

أسفرت عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على 3250 حالة بمرسي مطروح، وذلك بالتعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة وإجراء المسح الطبى وتنفيذ عدد من التدخلات الطبية في المناطق الأكثر احتياجا، وكذلك استهداف التشخيص والفحص المبكر على طلاب المرحلة الابتدائية.

وأوضح ماجد عزت منسق صندوق تحيا مصر بمطروح أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على3250 مواطن خلال أعمال القافلة الطبية التي انطلقت خلال الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر وذلك بمدينة مرسي مطروح، مع تحويل 798 حالة للمستشفى العسكرى لإستكمال الفحوصات واجراء العمليات الجراحية اللازمة، وجارى عمل نظارات طبية للحالات بعدد 1898 نظارة، وكذلك صرف أدوية وعلاج لعدد 554 حالة خلال أعمال القافلة وذلك كله بالمجان ضمن أعمال القافلة.

المصرى اليوم

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