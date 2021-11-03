تدشين الممر الصحي بملكية ينبع بمساحة 112 مترًا مربعًا لتحفيز الطاقة الحيوية للجسم

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يحتوي على مسارات من الأحجار النهرية

دشنت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة "الممر الصحي" بحديقة الشباب بينبع الصناعية على مساحة إجمالية قدرها 112 مترًا مربعًا، ويحتوي الممر الصحي على مسارات بثلاثة أحجام مختلفة من الأحجار النهرية التي تم رصفها بعناية فائقة.

ويسهم في تحفيز الطاقة الحيوية وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم ويحسن الأداء الهضمي ويقلل الصداع ويخفف التعب، ويساعد على الاسترخاء ويقلل من اضطرابات النوم ويخفف الاكتئاب والتوتر ويحفز وظيفة الأعصاب والجهاز العصبي والمركزي.

كما يحظر استخدام الممر للأشخاص المصابين بـ"الغدة الدرقية – الصرع - تقرحات القدم - السرطان - النقرس، وغيرها من مشاكل الدورة الدموية وسيولة الدم - النساء الحوامل" حفاظًا على سلامتهم.

يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الملكية الدائم لتوفير أعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة لسكان مدنها وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م‏.