الداخلية تداهم مصنعًا لتتجميع أجهزة استقبال القنوات المشفرة في الدقهلية.. تعرف على التفاصيل

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، إدارة مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، مصنعًا لتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات فائقة التطور، وكذا محلات لبيع تلك الأجهزة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المقرات المختلفة للشركة المشار إليها، وهي كالتالي: شقة سكنية معدة كمصنع لتجميع وتصنيع أجهزة إستقبال القنوات الفضائية المشفرة وتحميلها بالبرمجيات فائقة التطور لفك التشفير، ومكتب مقر إدارى ومركز لخدمة العملاء والمشتركين، ومحلين لبيع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة عقب فك شفرتها، ومخزنين لتخزين قطع غيار ومواد تصنيع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة، ومخزين لتخزين أجهزة الريسيفر ومكوناتها، وجميعها كائنه بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

وأمكن ضبط القائمين على إدارة وتشغيل تلك المقرات، وهم: مالك الشركة، ومسؤول عن تعديل الأجهزة والبرمجة، وفنى تجميع الأجهزة، ومسؤول الإدارة وخدمة العملاء والاشتراكات، جميعهم مقيمين بالدقهلية، وبتفتيش تلك المقرات المشار إليها تم ضبط 53308 جهاز استقبال إشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات للتربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.