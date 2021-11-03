أخبار عاجلة

رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر -
طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية -
حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر -
تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم -
"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون -
دراسة: النوم بين الساعة الـ 10 و11 ليلاً يحافظ على صحة القلب -
مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين -
"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الداخلية تداهم مصنعًا لتتجميع أجهزة استقبال القنوات المشفرة في الدقهلية.. تعرف على التفاصيل

Print
الداخلية تداهم مصنعًا لتتجميع أجهزة استقبال القنوات المشفرة في الدقهلية.. تعرف على التفاصيل الداخلية تداهم مصنعًا لتتجميع أجهزة استقبال القنوات المشفرة في الدقهلية.. تعرف على التفاصيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، إدارة مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، مصنعًا لتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات فائقة التطور، وكذا محلات لبيع تلك الأجهزة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المقرات المختلفة للشركة المشار إليها، وهي كالتالي: شقة سكنية معدة كمصنع لتجميع وتصنيع أجهزة إستقبال القنوات الفضائية المشفرة وتحميلها بالبرمجيات فائقة التطور لفك التشفير، ومكتب مقر إدارى ومركز لخدمة العملاء والمشتركين، ومحلين لبيع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة عقب فك شفرتها، ومخزنين لتخزين قطع غيار ومواد تصنيع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة، ومخزين لتخزين أجهزة الريسيفر ومكوناتها، وجميعها كائنه بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

وأمكن ضبط القائمين على إدارة وتشغيل تلك المقرات، وهم: مالك الشركة، ومسؤول عن تعديل الأجهزة والبرمجة، وفنى تجميع الأجهزة، ومسؤول الإدارة وخدمة العملاء والاشتراكات، جميعهم مقيمين بالدقهلية، وبتفتيش تلك المقرات المشار إليها تم ضبط 53308 جهاز استقبال إشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات للتربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني

رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني