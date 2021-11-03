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سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح في أسيوط

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سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح في أسيوط سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح في أسيوط

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ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وباىشتراك مع مديرية أمن أسيوط، 5 عناصر إجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس «الشابو» وترويجها على عملائهم، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهم الآثمة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

وضُبط المتهمون وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس «الشابو» ومخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، وفرد محلي، وطبنجة صوت معدلة، وكمية من الطلقات النارية، ودراجتين ناريتين دون لوحات، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمول، وسلاح أبيض، وميزان حساس، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

المصرى اليوم

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