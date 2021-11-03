«البيئة»: ١٠ أدوات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ

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أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدولة ستستخدم مجموعة من السياسات والأدوات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها: أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء، أدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة، ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف، إعداد وتقديم مشروعات في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس.

وذلك بجانب، بناء نظام وطني للمراقبة والإبلاغ والتحقق يساعد في متابعة وتخطيط العمل المناخي، تطبيق الوزارات لمعاييرالاستدامة في تحديد المشاريع التي سيتم تقديمها إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، إشراك أصحاب المصلحة في مختلف مراحل تطوير الإستراتيجية.

بالإضافة إلى استخدام الخريطة التفاعلية كأداة تخطيط لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ المحتملة، وتحديد واستخدام الحلول الرقمية التي تعزز/تمكّن من تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية، وتأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة، ودمج الجوانب المتعلقة بتغير المناخ في دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) في مصر.