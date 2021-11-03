هاني شاكر يحضر لحفل جماهيري كبير في أبوظبي (التفاصيل)

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يواصل النجم هاني شاكر بروفات التحضير اليومية، بصحبة فرقته الموسيقية في دبي، استعداداً لحفل جماهيري ضخم هناك ضمن فعاليات مهرجان ابوظبي كلاسيك الموسم العاشر، الحفل الذي يحظي بإقبال جماهيري كبير عبر منصات الحجز الرقمية على الإنترنت. وأكد«شاكر» في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «مستنيكم في إتحاد ارينا بجزيرة أس ايلاند، 4 نوفمبر المقبل، وأن شآء الله محضر لكم اكتر من مفاجأة في الحفل، اشوفكم على خير وحشتوني جدآ جدآ».

ومن المقرر أن يحيي شاكر حفله بمهرجان الموسيقي العربية بالقاهرة على خشبة مسرح النافورة، الخميس ١١ نوفمبر، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

معروف أن آخر حفلات شاكر كانت بالعراق بمهرجان بابل وشهدت حضور جماهيري كبير غنا خلالها عدد كبير من أغنياته منها الحلم الجميل، أنتي لسه بتسألي، وغني للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ جانا الهوى جانا، وطلب من الحضور أن يغني لهم الأغاني المفضلة لهم من مكتبته، وبدى هاني شاكر كعادته متألقاً وتفاعل مع الحضور وقام بالتقاط الصور التذكارية معهم، وحظي بتصفيق كبير من الحضور حينما سمح لطفلة تريد التصوير معه بأن صعدت لخشبة المسرح نظرا لكونها كانت تبكي لتحقيق هذا الحلم.

الحفل تم إذاعته عبر قناه العراقيه على الهواء مباشرة، أمس، وأظهرت الصورة حضور شاكر الحفل في سيارة خاصة مؤمنة وسط تأمين من الشرطة، ومعه مسؤول السوشيال ميديا الخاص به فاروق يحيي، مدير أعماله محمود عبدالستار.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية