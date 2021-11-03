أوقاف مطروح توزع ٤ طن لحوم

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استقبلت مديرية أوقاف مطروح، الدفعة الثانية عشرة من اللحوم، وقدرها ٤ طن من اللحوم، وتم توزيعها على إدارات شرق وغرب والنجيلة وسيوة والضبعة والعلمين والحمام وواحة الجارة.

أفاد «عبدالبصير»، أن وزير الأوقاف وجه بأن تصل اللحوم إلى مستحقيها في المناطق النائية وعمق الصحراء وفي الواحات.

وعن طريقة التوزيع، قال إن لكل إدارة لجنة للتوزيع بقيادة مدير الإدارة وعضوية المفتشين والسادة الأئمة وقد تم التنبيه على مراعاة الكرامة الإنسانية واحترام مشاعر أهلنا عند التوزيع مع العناية بالإجراءات الاحترازية.

ومديرية أوقاف مطروح تقوم بواجبها دعويا واجتماعيا وسط تعاون من أهلنا في مطروح من العمد والمشايخ والعواقل.