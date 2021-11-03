احتفالية خاصة بنجاح ألبوم «يا فاتني» لحماقي

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أكد الـ «دي جي» ياسر الحريري على إعداده لاحتفالية خاصة بنجاح ألبوم «يا فاتني» للمطرب محمد حماقي على هامش حفله الذي من المقرر أن يقام يوم السبت ٦ نوفمبر باستاد القاهرة بحضور آلاف الشباب من مصر ومختلف الدول العربية.

وأشار الحريري إلى أن ألبوم «يا فاتني» تصدر مقدمة قوائم كل المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الحريري أن حماقي تطرق مؤخرا بألبوم «يا فاتني» لمنصات اليكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة «Fortnite Soundwave» الجديدة، احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم، داخل لعبة «فورتي نايت» «Fortnite» الشهيرة عالميا ومرورا بإبهاره لجمهوره عالميا كأول عربي يقوم بتوقيع البومه ديجيتال في بث مباشر «لايف» وبمشاركة «حيه» لقرابة ال ٣٠٠ ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

كما حقق حماقي حضورا جماهيريا غير مسبق بحفلاته التي أحياها مؤخرا في الأردن ومختلف محافظات الجمهورية داخل الجامعات الدولية والمصرية. ومن المقرر أن يحيي النجم محمد حماقي فعاليات حفل ختام مؤتمر «كلاي ماكس» أو «القمة» يوم ٦ نوفمبر بحضور عدد من المشاهير في مجال الفن والرياضة والإعلام والذين يتوافدون على مدى الثلاثة أيام التي تقام خلالها فعاليات المؤتمر.

يعد مؤتمر «القمة» أو «كلاي ماكس» أضخم مؤتمر تدريبي يضم الآلاف من مختلف الدول العربية للتدربب على البيع المباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو ما يعد حالة خاصة من الترويج للسياحة العربية بمصر بطريق غير مباشر والتي يجب دعمها في المؤتمرات الدولية التي تقام بمصر في مختلف المجالات. كما يشارك في إحياء فعاليات الدورة الثامنه لمؤتمر «القمة» أو «كلاي ماكس» ال dj ياسر الحريري والذي يقوم بتنظيم الفقرات الفنية والتي يحيها حماقي من صوت واضاءة ومسرح بتقنيات ومواصفات عالمية باعتباره اضخم مؤتمرات الشرق الأوسط التي يحضرها الالاف من الشباب بمصر ومن الدول العربية.