إحياء الذكرى الثالثة لـ7 شهداء بدير الأنبا صموئيل وكنائس ايبارشيتان

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يحي دير القديس الانبا صموئيل المعترف، شمال المنيا، وكنائس ايبارشيتي المنيا وشرق المنيا، قداسات الذكرى السنوية الثالثة لشهداء الحادث الإرهابي الثاني، الذي استهدف دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا، وذلك بإقامة القداسات الإلهية.

والشهداء هم أفراد عائلة واحدة، بالإضافة إلى الشهيد السابع وهو السائق، والشهداء ثلاثة أشقاء هم: كمال ونادى ورضا يوسف شحاتة، أعمارهم في العقد السادس، قرروا أن ينالوا بركة القديس الأنبا صموئيل المعترف، وشهداء الحادث الإرهابى الذي استهدف زوار الدير، في مايو من عام 2018، فاتفقوا على أن يجمعوا زوجاتهم وأبناءهم ومن تزوج منهم، وتوجهوا فجر الجمعة 2 نوفمبر، ليشاركوا في القداس الإلهى بكنيسة الدير من بدايته وبعدها يقضوا بعض الوقت مع آباء الدير ويشاهدوا مزاراته ومنها مزار شهداء حادث الدير في مايو 2017، بجانب تنزه الأطفال في حدائق الدير، ثم العودة لمنازلهم بحي 6 أكتوبر جنوب مدينة المنيا، ولكن لم يخطر ببال الأشقاء الثلاثة أن رحلتهم ستكون الأخيرة.

وضمت قائمة الشهداء: ريهام ميلاد يوسف، والطفلين بيشوي رضا يوسف، وماريا كمال يوسف، بالاضافة إلى الشهيد أسعد فاروق لبيب «سائق».

وكانت حافلتين تقل أقباط تعرضت لهجوم من مسلحي، أثناء عودة الحافلتين من زيارة لدير الأنبا صموئيل المعترف أقصي شمال غرب محافظة المنيا، وأسفر الهجوم من استشهاد 7 أقباط وإصابة 18 آخرين.

كما استشهد 28 من أقباط محافظتي المنيا وبني سويف، في 26 من مايو عام 2017، إثر استهداف عناصر إرهابية لحافلات تقل الأقباط، وهم في طريقهم لدير «الأنبا صموئيل المعترف»، غرب مركزي مغاغة والعدوة، أقصي شمال محافظة المنيا.