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هيئة تعليم الكبار تشارك بفاعلية في «حياة كريمة» في مطروح

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هيئة تعليم الكبار تشارك بفاعلية في «حياة كريمة» في مطروح هيئة تعليم الكبار تشارك بفاعلية في «حياة كريمة» في مطروح

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أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ود. عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، توجيهات لمدير عام فرع الهيئة العامة للتعليم الكبار بمرسى مطروح، عادل مسلم، بتكثيف جهود محو الأمية في المحافظة، ولاسيما بالقرى المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة».

صرح عادل مسلم، مدير فرع محو الأمية بمطروح، أن الجهود تتواصل بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمرسى مطروح- برعاية كريمة من محافظ الإقليم وذلك من خلال توقيع عددا من البروتوكولات مع وزارة الصحة، وتنمية القرية وغيرها من المؤسسات الحكومية الفاعلة للمشاركة في مشروع محو الأمية، واستثمار طاقات الرائدات الريفيات في التوعية ومحو الأمية.

كما أن هناك خطة لإعلان سيوه والنجيلة بلا أمية بنهاية عام 2022، إذ تقوم جامعة مطروح بجهود متميزة من خلال استثمار طاقات طلابها كمعلمي محو أمية من أجل بلا أمية.

هذا وقد حقق الفرع المستهدف بدورة يوليو بلغ 150%، كما يشارك الفرع في جميع القوافل التنموية التي تتم بالمحافظة مع كافة الشركاء.

فتنمية المواطن المطروحي وتعليمه ضرورة من أجل جودة حياته، وتعمل الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة مطروح مكثفة أنشطتها؛ لإعلان محافظة مطروح بلا أمية.

يأتى ذلك تفعيلاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح لبناء الإنسان المصري وتنميته تنمية مستدامة، وأن يحيا حياة كريمة.

المصرى اليوم

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