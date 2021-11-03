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بالصور.. نائب وزير "الإسلامية" يتفقد عددًا من الجوامع التاريخية بالقصيم

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في إطار زيارته الحالية للمنطقة

بالصور.. نائب وزير

قام نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، اليوم، بجولة تفقدية لعدد من المساجد بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، في إطار زيارته الحالية للمنطقة للوقوف على مرافق وقطاعات الوزارة المختلفة.

واطلع الدكتور بن سعيد على العمل الجاري في جامع ابن تيمية الذي ما زال تحت الإنشاء وتتجاوز مساحته 3148، كما شملت الجولة الوقوف على مسجد العجلان التاريخي الذي يأتي ضمن مشروع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية الذي تمت إعادة ترميمه من قبل وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، ويبلغ عمره أكثر من 350 عامًا ومساحته 108 أمتار.

يذكر أن هذه الجولة تأتي في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للوقوف على سير العمل، والعناية ببيوت الله، وتفقد أعمال ومشاريع الوزارة بالمناطق؛ تحقيقًا لما تصبو إليه القيادة الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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