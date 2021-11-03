ضبط مسجلان خطر بحوزتهما مواد مخدرة بالدقهلية والمنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية والمنيا لقيامهما بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالدقهلية قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بمحافظة الدقهلية، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر والألعاب النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطه وبحوزته 2 فرد خرطوش محلى الصنع و2 طبنجة معدلة و4000 طلقة الصوت و22131 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع وأجزاء طبنجة وهاتف محمول .

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

كما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بالمنيا قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بمحافظة المنيا بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزته طبنجة وفرد رصاص وفرد خرطوش وبندقية ضغط هواء وطلقات نارية مختلفة الأعيرة وخزينة، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .