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«الداخلية» تكشف ملابسات ضرب شخص بالشرقية

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«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو ضرب شخص بالشرقية «الداخلية» تكشف ملابسات ضرب شخص بالشرقية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «واتس أب» تضمن قيام ثلاثة أشخاص بتقييد شخص والتعدى عليه بالضرب بالشرقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «واتس آب» بين أهالى قرية إبن العاص بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية متضمناً قيام ثلاثة أشخاص بتقييد شخص بجنزير حديدى من رقبته والتعدى عليه بالضرب وربط الجنزير بجرار زراعى.

بالفحص تبين قيام والد المجنى عليه، وشخصان جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية بالتعدى على الشخص الذي ظهر بالمقطع المشار إليه حيث قام أحدهم بربطه بجنزير حديدى من رقبته وربط الجنزير بجرار زراعى والسير به وقيام والده بالتعدى عليه بإستخدام عصا.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر والد المجنى عليه بالإستعانة بباقى المتهمين بغرض تأديب نجله لإعتياده التعدى عليه بالضرب للتحصل منه على أموال، وبمواجهة باقى المتهمين بإعترافات الأول أيدا ما جاء بأقواله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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