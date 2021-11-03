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ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالإسماعيلية

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ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالإسماعيلية ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالإسماعيلية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا في إعادة خلط وتدوير وتصنيع مخدر الهيروين والإتجار بمخدرى الحشيش والآيس وعقار الكبتاجون بالإسماعيلية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة والإدارة العامة للمساعدات الفنية نشاط تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية، تخصصوا في إعادة خلط وتدوير وتصنيع مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته والإتجار به، وكذا مخدرى الحشيش والآيس «الشابو» وعقار الكبتاجون بكميات كبيرة وترويجهم على نطاق واسع لعملائهم بمختلف محافظات الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل حال تواجدهم بنطاق دائرتى مركزى شرطة فايد وأبوصوير بالإسماعيلية، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين معدة للكبس ومخلوطة بمادة الباراسيتامول، وزنت 50 كيلو جرام و2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون و600 جرام لمخدر الحشيش و50 جرام لمخدر الآيس «الشابو»، وضبط 4 سيارات ومبلغ مالى و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الأجرامى بالإشتراك مع المتهمان الهاربان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ثمانية مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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