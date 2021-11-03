أخبار عاجلة

تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم -
"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون -
دراسة: النوم بين الساعة الـ 10 و11 ليلاً يحافظ على صحة القلب -
مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين -
"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني -
غرفة «الغوص» تحذر من تزايد المخالفات والحوادث لعدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الدولية -
وسائل الإعلام في الإمارات ترحب بحملة "Discover Europe Treasures" مع إنطلاقتها لأول مرة في دبي لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق المحلية -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد صلاح على موعد مع إنجاز جديد خلال مباراة ليفربول وأتلتيكو في دوري الأبطال

Print
محمد صلاح على موعد مع إنجاز جديد خلال مباراة ليفربول وأتلتيكو في دوري الأبطال محمد صلاح على موعد مع إنجاز جديد خلال مباراة ليفربول وأتلتيكو في دوري الأبطال

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

مباراة قوية تجمع ليفربول والذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح وأتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، وذلك اليوم ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا المجموعة الثانية.

كان ليفربول قد تفوق في الجولة الماضية على عملاق العاصمة الإسبانية بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، في لقاء شهد تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفين.

أقرأ أيضًا: متابعة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

كذلك سيكون الظهور الأوروبي القادم لصلاح هو الخمسين له مع ليفربول، ليصبح اللاعب رقم 24 الذي يحقق هذا الإنجاز للنادي.

ويمكن أن يصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفين في ثلاث مباريات متتالية.

وسبق للنادي الإنجليزي أن واجه فرقا إسبانية في 47 مناسبة، حيث فاز 17 مرة، وتعادل في 13، وخسر 17 مباراة.

أقرأ أيضًا: بالأرقام.. التاريخ ينحاز لـ أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول

و من المتوقع أن يلعب ليفربول بتشكيل يضم أليسون بيكر، في حراسة المرمى وفى خط الدفاع: أندرو روبيرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد، وفى خط الوسط: تياجو ألكانتارا- فابينيو- جوردان هندرسون.، وفى خط الهجوم: ساديو ماني- ديوجو جوتا- محمد صلاح.

ويحتل ليفربول قمة المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، في المقابل يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد أربع نقاط متساويًا مع بورتو البرتغالي، في المقابل يأتي ميلان في الترتيب الأخير بدون نقاط.

أقرأ أيضًا: قبل مباراة الليلة.. تاريخ مواجهات ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني

رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني