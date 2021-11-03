محمد صلاح على موعد مع إنجاز جديد خلال مباراة ليفربول وأتلتيكو في دوري الأبطال

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مباراة قوية تجمع ليفربول والذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح وأتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، وذلك اليوم ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا المجموعة الثانية.

كان ليفربول قد تفوق في الجولة الماضية على عملاق العاصمة الإسبانية بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، في لقاء شهد تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفين.

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كذلك سيكون الظهور الأوروبي القادم لصلاح هو الخمسين له مع ليفربول، ليصبح اللاعب رقم 24 الذي يحقق هذا الإنجاز للنادي.

ويمكن أن يصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفين في ثلاث مباريات متتالية.

وسبق للنادي الإنجليزي أن واجه فرقا إسبانية في 47 مناسبة، حيث فاز 17 مرة، وتعادل في 13، وخسر 17 مباراة.

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و من المتوقع أن يلعب ليفربول بتشكيل يضم أليسون بيكر، في حراسة المرمى وفى خط الدفاع: أندرو روبيرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد، وفى خط الوسط: تياجو ألكانتارا- فابينيو- جوردان هندرسون.، وفى خط الهجوم: ساديو ماني- ديوجو جوتا- محمد صلاح.

ويحتل ليفربول قمة المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، في المقابل يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد أربع نقاط متساويًا مع بورتو البرتغالي، في المقابل يأتي ميلان في الترتيب الأخير بدون نقاط.

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