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في خطوة تصعيدية جديدة للأزمة الدبلوماسية التي نشبت الأسبوع الماضي بين لبنان والخليج، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي نشرت صحيفة «عكاظ» السعودية نسجيلًا صوتيًا لوزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، قالت إنه يحوي تصريحات أدلى بها أمام مجموعة من الصحافيين على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة، وأنها تعكس «حقدًا» على دول الخليج، وأن مكتب وزير الخارجية اللبناني سعى «لمنع انتشارها»، ليرد الوزير اللبناني بأن هذه التصريحات «مجتزأة من سياقها».

وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأزمة اللبنانية الخليجية، بدءًا من تصريحات قرداحي وصولًا للتسريبات والتراشق بالاتهامات.

اشتعل فتيل الأزمة بين الجانبين اللبناني والسعودي بعدما أثارت تصريحات جورج قرداحي حول حرب اليمن، أدلى بها خلال برنامج «برلمان الشعب»، قبيل توليه الحقيبة الوزارية موجة جدل في الأوساط السعودية الإماراتية، وصف فيها قرداحي حرب اليمن بـ «العبثية التي يجب أن تتوقف»، وقال أن «من حق مناصري الحوثي الدفاع عن بلادهم».

اتخذت الأزمة خطوات تصعيدية متسارعة بعدما أعاد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري نشر رابط الحوار على حسابه الرسمي على موقع التدوينات «تويتر» الأسبوع الماضي.

وفشلت محاولات الحكومة اللبنانية تدارك الموقف عبر انتقادها تصريحات قرداحي؛ إذ أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مساء أمس الثلاثاءـ رفضه تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، وقال «ميقاتي» في تصريحات أبرزتها قناة «العربية» إن «لبنان متمسك بالروابط العربية، مؤكدا إدانته لأي «تدخل في الشؤون السعودية الداخلية من اية جهة».

لم تنه تصريحات رئيس الوزراء اللبناني، الأزمة بل طالب مجلس التعاون الخليجي، قرداحي بالاعتذار وكذلك مطالبته الحكومة اللبنالنية توضيح موقفها من هذه التصريحات.

وبعدما تصاعدت وتيرة الجدل وصولًا إلى أزمة دبلوماسية بين الجانبين اللبناني والسعودي؛ إذ أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي لها أصدرته، مساء الأربعاء الماضي، ونشرته عبرصفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، أنها «سلمت إلى السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي التي وصفتها بأنها مسيئة لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا، كما دخلت أطراف خليجية أخرى على خط الأزمة متبعة الخطوة ذاتها كالإمارات والكويت اللتان قررتا استدعاء السفير اللبناني لدى بلادهما، وكذلك مطالبة مواطنيها بمغادرة لبنان.

ونشرت صحيفة «عكاظ» السعودية، نسجيلًا صوتيًا لوزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، قالت إنه يحوي تصريحات أدلى بها أمام مجموعة من الصحافيين على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة، وأنها تعكس «حقدًا» على دول الخليج.

وجاء في تصريحات أبوحبيب، التي نشرتها الصحيفة السعودية «عكاظ»، أن تاريخ الأزمة السعودية اللبنانية له تاريخ اسبق من تصريحات قرداحي؛ إذ قال :«لا أريد تبرير تصريحات قرداحي أو الدفاع عنه كونه مسؤول عن نفسه؛ لكن هذه التصريحات قالها في أغسطس الماضي، قبل توليه الحقيبة الوزارية في حكومة ميقاتي».

وتابع: «إن الدعم المالي الأكبر سواء بالقروض أو الهبات الذي تتلقاه لبنان يأتي أولًا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ثم تليها دول الخليج التي تنفق نقودًا على الانتخابات»، ولفت إلى أن دول الخليج ترتبط إعاناتها المالية للبنان بمشكلات في الداخل اللبناني، مستنكرًا ذلك بالقول: «يعني أخوك مريض بيطلب مساعدتك، فترد تقوله لما يروح منك المرض حاكيني».

وأضاف ملمحًا لتعسف سعودي تجاه الجانب اللبناني: «حاولنا احتواء أزمة سابقة وعزلنا شربل وهبة، وزير الخارجية في حكومة حسان دياب، لكن السعودية لم تقدر ذلك».

وجدير بالذكر أن الأزمة الحالية ليست الأولى من نوها بين الجانبين؛ ففي مايو الماضي، أعلن شربل وهبة وزير الخارجية في حكومة حسان دياب تنحيه عن الوزارة، في أعقاب موجة غضب واستنكار طالته، على خلفية تصريحات له في حوار تلفزيوني، عقب مشادة كلامية مع المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري أثناء استضافتهما، في لقاء على قناة «الحرة» الأمريكية، وصف فيها الوزير اللبناني المحلل السعودي بأنه قادم من «البدو» ما اعتبرته السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إهانة لها ما اضطر الحكومة اللبنانية لإقالة شربل وهبة.

وحول الأزمة الحالية ورد في التسجيلات إشارة وزير الخارجية اللبناني لعدم تقدير الجانب السعودي لحكومة «ميقاتي»؛ إذ قال :«عندما نشبت الأزمة لم يتحدث السفير السعودي إلى الرئيس ميقاتي، إنما اكتفى بالحديث إلى مستشار بالقصر الرئاسي»، مستنكرًا ذلك وموجهًا تساؤول للسعودية :«لماذا.. هل نحن أعدائكم».

وتعليقًا على نص التسجيلات قالت الصحيفة السعودية «عكاظ» أن تصريحات أبوحبيب :«تبرز حقد الوزير اللبناني على السعودية ودول الخليج، وانسجامه مع الدعايات المغرضة التي يروجها زعيم «مليشيا حزب الله» وأعوانه في طهران» بحسب وصف الصحيفة.

وأضافت الصحيفة السعودية: «هذه التصريحات تناقض طرحه في الخفاء عما يظهر في العلن أمام اللبنانيين، وسعيه لشيطنة دول الخليج والتقليل منها».

من جهة أخرى رد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب بالقول بأن هذه التسجيلات التي تتحدث عنها الصحيفة السعودية عبارة عن :«سرديات مجتزأة ومغلوطة تصب الزيت على النار لتأجيج محاولات مد جسور التلاقي».