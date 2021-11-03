الإسماعيلي يضع الرتوش النهائية قبل مواجهة البنك الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اختتم الفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي للاسماعيلي، تدريباته عصر اليوم الأربعاء، على ستاد الاسماعيلية، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها غدًا الخميس، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة بجانب سرعة التحول من الجانب الدفاعي للهجومى.

واختتم المران بتقسيمة في منتصف الملعب تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء وللوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها في المباراة المقبلة.

بينما خاض الخماسي الشاب محمود البدرى وأحمد أيمن ومحمد نصر ومحمد بيومى ومصطفي فارس تدريبات إضافية تحت قيادة محمد حمص مدرب الفريق، واشتملت التدريبات التسليم والتسليم في المساحات بجانب الضغط على حامل الكرة دون ارتكاب أخطاء.