سوريا تعلن تعرضها لـ"عدوان صهيوني جديد"

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- نقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن مصدر في وزارة الخارجية أن القوات الإسرائيلية نفذت فجر اليوم الاثنين "عدوانا جديدا" استهدف المنطقة الجنوبية للبلاد.

وأشار المصدر إلى أن "هذا العدوان الغاشم بعد إتمام المصالحات في محافظة درعا وعودة الأمن والأمان لها وبسط سلطة الدولة في محاولة يائسة من كيان الاحتلال الإسرائيلي لدعم أدواته وعملائه من المجموعات الإرهابية المنهزمة".

وأضاف المصدر أن "سوريا تؤكد حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات".

وفي وقت سابق اليوم ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخيين مركزيين عسكريين للجيش السوري وحلفائه عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في محافظة القنيطرة، ما أدى لخسائر مادية، دون أن ترد على الفور معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على هذا التقرير.

المصدر: وسائل إعلام سورية