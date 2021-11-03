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عقد السفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس، لقاءً بمقر السفارة مع المبعوثين والطلبة المصريين الذين يدرسون في فرنسا، بحضور الملحق الثقافي الدكتور نور السبكي.

وأشار السفير في مستهل اللقاء إلى حرص السفارة على الالتقاء مع الطلبة بشكل دوري باعتبارهم سفراء لمصر بالجامعات التي يدرسون بها، منوهاً إلى أن الهدف من اللقاء هو التعرف عليهم والحفاظ على قنوات الاتصال معهم للاستماع إليهم وإيجاد حلول للمشكلات التي قد تواجههم خلال فترة تواجدهم في فرنسا والرد على كافة استفساراتهم.

كما أكد يوسف على التطور الإيجابي الملحوظ الذي تشهده مصر في الوقت الحالي بفضل عملية التنمية الشاملة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، والتي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في العديد من المجالات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي أشادت به العديد من المؤسسات الدولية في تقاريرها.

وتم الرد خلال اللقاء على الاستفسارات المختلفة للطلاب، حيث قدّم الملحق الثقافي ردوداً وافية بالنسبة لعملية معادلة الشهادات، وأكد على أهمية قيام الطلبة بتسجيل بياناتهم على الموقع الخاص بوزارة التعليم العالي، حتى يتسنى للسفارة والمكتب الثقافي التابع لها التواصل معهم ومساعدتهم في الحالات الطارئة، وتقديم كافة الخدمات التي يمكن توفيرها للطلاب خلال فترة تواجدهم في فرنسا.