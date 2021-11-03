أخبار عاجلة

تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم -
"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون -
دراسة: النوم بين الساعة الـ 10 و11 ليلاً يحافظ على صحة القلب -
مصر تسجّل 921 إصابة جديدة بكورونا و554 حالة بباكستان و54 بالصين -
"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني -
غرفة «الغوص» تحذر من تزايد المخالفات والحوادث لعدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الدولية -
وسائل الإعلام في الإمارات ترحب بحملة "Discover Europe Treasures" مع إنطلاقتها لأول مرة في دبي لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق المحلية -
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قنا تختتم الدورة التدريبية حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

Print
قنا تختتم الدورة التدريبية حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان قنا تختتم الدورة التدريبية حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة قنا دورة تدريبية تحت عنوان المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لمدة يومين لأعضاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والقرى، وذلك في ضوء رؤية وزارة التنمية المحلية لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.

حقوق الانسان بقنا

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن الدورة التدريبية ساهمت في تعزيز دور وحدات الإدارة المحلية في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تأهيل وحدات حقوق الإنسان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي، والحاجة إلى نقل جميع الخبرات والتدريبات اللازمة لأعضاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظة.

حقوق الانسان بقنا
حقوق الانسان بقنا
حقوق الانسان بقنا

يُشار إلى ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي رؤى مستقبلية لمجتمع أفضل تعكس توجه الدولة المصرية نحو إحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وتقوم الاستراتيجية على التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وقيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز وتكافؤ الفرص الذي هو أساس بناء المجتمع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

رسميا .. نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلى مصر

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني

رامي ربيعه يوجه رسالة لموسيماني