قنا تختتم الدورة التدريبية حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

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نظمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة قنا دورة تدريبية تحت عنوان المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لمدة يومين لأعضاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والقرى، وذلك في ضوء رؤية وزارة التنمية المحلية لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.

حقوق الانسان بقنا

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن الدورة التدريبية ساهمت في تعزيز دور وحدات الإدارة المحلية في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تأهيل وحدات حقوق الإنسان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي، والحاجة إلى نقل جميع الخبرات والتدريبات اللازمة لأعضاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظة.

حقوق الانسان بقنا

حقوق الانسان بقنا

حقوق الانسان بقنا

يُشار إلى ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي رؤى مستقبلية لمجتمع أفضل تعكس توجه الدولة المصرية نحو إحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وتقوم الاستراتيجية على التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وقيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز وتكافؤ الفرص الذي هو أساس بناء المجتمع.